Дмитрий Матвиенко - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Матвиенко
|Команда
|Таврия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|181
|Вес
|71
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Матвиенко
|Команда
|Таврия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|181
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2014
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|04.05.2014
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|28.04.2014
|90' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Таврия (Симферополь)
|20.04.2014
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Карпаты (Львов)
|13.04.2014
|61' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|05.04.2014
|75' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|28.03.2014
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|61'
|22.03.2014
|85' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|18.08.2013
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|10.08.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:4
|Шахтер (Донецк)
|28.07.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Говерла (Ужгород)
|21.07.2013
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|12.07.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Заря (Луганск)