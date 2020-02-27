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Светослав Дьяков
Статистика
Светослав Дьяков - статистика
Завершил карьеру
31 мая 1984 (42), Благоевград
#18 | Полузащитник
177 см
Болгария
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лудогорец
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Интер
2 : 1
27.02.2020
Лудогорец
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Лудогорец
0 : 2
20.02.2020
Интер
1' - 67'
Лига Европы, 6 тур
Лудогорец
1 : 1
12.12.2019
Ференцварош
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
ЦСКА
1 : 1
28.11.2019
Лудогорец
75' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Эспаньол
6 : 0
07.11.2019
Лудогорец
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Лудогорец
0 : 1
24.10.2019
Эспаньол
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Ференцварош
0 : 3
03.10.2019
Лудогорец
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
5 : 1
19.09.2019
ЦСКА
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Марибор
2 : 2
29.08.2019
Лудогорец
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Лудогорец
0 : 0
22.08.2019
Марибор
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
ТНС
0 : 4
15.08.2019
Лудогорец
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Лудогорец
5 : 0
08.08.2019
ТНС
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Валюр
1 : 1
25.07.2019
Лудогорец
Был в запасе
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