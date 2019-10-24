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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Эспаньол
Лудогорец - Эспаньол: обзор матча 24 октября 2019
Лудогорец
24.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа H, 3 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Эспаньол
90'
+1
Желтая карточка
Л. Лопес
88'
Вторая желтая
Х. Лопес
87'
Желтая карточка
А. Итурраспе
85'
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
Анисе
60'
Желтая карточка
К. Моци
25'
Желтая карточка
Сисиньо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
25
Стефан Баджи
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
12
Анисе
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
12
Дидач Вила
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Давид Галльего
Лудогорец
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
7
Жоржиньо
ПВ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
8
Матиас Варгас
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-3-1-1
23
Илиев
3
Недялков
13
Форстер
27
Моци
40
Сисиньо
25
Баджи
84
Марселиньо
12
Анисе
88
Вандерсон
9
Лукоки
4-3-1
13
Лопес
14
Корчиа
22
Лопес
12
Вила
20
Эспиноcа
23
Гранеро
8
Итурраспе
21
Лопес
21
Мелендо
Остались в запасе
Лудогорец
Эспаньол
32
Джордан Икоко
ПЗ
7
Жоржиньо
ПВ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
8
Матиас Варгас
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
1
Андрес Прието
ВР
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
7
Жоржиньо
ПВ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Остались в запасе
8
Матиас Варгас
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
1
Андрес Прието
ВР
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Главный тренер
Давид Галльего
Статистика матча Лудогорец - Эспаньол
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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