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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Марибор
Лудогорец - Марибор: обзор матча 22 августа 2019
Лудогорец
22.08.2019, четверг, 20:30
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Марибор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Марибор
90'
+2
Желтая карточка
К. Пирич
Желтая карточка
Р. Форстер
83'
Желтая карточка
С. Баджи
67'
57'
Вторая желтая
Д. Хотич
51'
Желтая карточка
Д. Хотич
Желтая карточка
А. Недялков
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
25
Стефан Баджи
ЦП
12
Анисе
ЦП
7
Жоржиньо
ПВ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Марибор
12
Кенан Пирич
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
7
Рок Кронаветер
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
4
Блаж Врховец
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Лудогорец
33
Ренан
ВР
32
Джордан Икоко
ПЗ
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
14
Мартин Крамарич
ЛВ
8
Алекс Пихлер
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
4-2-2-1
23
Илиев
3
Недялков
27
Моци
13
Форстер
40
Сисиньо
25
Баджи
12
Анисе
88
Вандерсон
7
Жоржиньо
13
Кешеру
2-3-1
12
Пирич
22
Милец
28
Вилер
7
Кронаветер
10
Хотич
4
Врховец
90
Захович
Остались в запасе
Лудогорец
Марибор
32
Джордан Икоко
ПЗ
33
Ренан
ВР
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
14
Мартин Крамарич
ЛВ
33
Ясмин Ханданович
ВР
8
Алекс Пихлер
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
33
Ренан
ВР
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Остались в запасе
14
Мартин Крамарич
ЛВ
33
Ясмин Ханданович
ВР
8
Алекс Пихлер
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Радован Каранович
Статистика матча Лудогорец - Марибор
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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