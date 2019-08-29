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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марибор - Лудогорец
Марибор - Лудогорец: обзор матча 29 августа 2019
Марибор
29.08.2019, четверг, 21:15
Лига Европы, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Лудогорец
65'
М. Таварес
17'
Марселиньо
26'
К. Кешеру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Лудогорец
72'
Желтая карточка
Сисиньо
ГОЛ! 1:2!
М. Таварес
65'
Желтая карточка
М. Вилер
60'
Желтая карточка
Б. Врховец
56'
39'
Желтая карточка
А. Недялков
34'
Желтая карточка
К. Моци
26'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Кешеру
17'
Желтая карточка
Марселиньо
17'
ГОЛ! 0:1!
Марселиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
12
Кенан Пирич
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
4
Блаж Врховец
ЦП
7
Рок Кронаветер
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
12
Анисе
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
7
Жоржиньо
ПВ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
14
Мартин Крамарич
ЛВ
8
Алекс Пихлер
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
Лудогорец
33
Ренан
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
2-2-2
12
Пирич
22
Милец
28
Вилер
4
Врховец
7
Кронаветер
90
Захович
27
Месанович
4-3-2-1
23
Илиев
40
Сисиньо
27
Моци
13
Форстер
3
Недялков
12
Анисе
84
Марселиньо
25
Баджи
7
Жоржиньо
88
Вандерсон
13
Кешеру
Остались в запасе
Марибор
Лудогорец
14
Мартин Крамарич
ЛВ
33
Ясмин Ханданович
ВР
8
Алекс Пихлер
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
32
Джордан Икоко
ПЗ
33
Ренан
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
14
Мартин Крамарич
ЛВ
33
Ясмин Ханданович
ВР
8
Алекс Пихлер
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
33
Ренан
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Марибор - Лудогорец
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Стадион:
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