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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - ЦСКА
Лудогорец - ЦСКА: обзор матча 19 сентября 2019
Лудогорец
19.09.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 1 тур
5 : 1
Завершен
ЦСКА
47'
Вандерсон
48'
Вандерсон
50'
Д. Лукоки
50'
J. Lukoki
52'
К. Кешеру
52'
К. Кешеру
68'
К. Кешеру
69'
К. Кешеру
73'
К. Кешеру (П)
73'
К. Кешеру (П)
11'
И. Дивеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - ЦСКА
Замена
️️️️
Д. Битон
86'
Замена
Д. Битон
️️️️
К. Кешеру
86'
Желтая карточка
Сисиньо
85'
Желтая карточка
Сисиньо
85'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Д. Лукоки
85'
Замена
️️️️
Жоржиньо
84'
74'
Желтая карточка
И. Акинфеев
Замена
️️️️
Я. Горальски
74'
74'
Замена
Л. Сантос
️️️️
К. Кучаев
Замена
Я. Горальски
️️️️
Марселиньо
74'
ГОЛ с пенальти! 10:1!
К. Кешеру
73'
ГОЛ с пенальти! 9:1!
К. Кешеру
73'
72'
Желтая карточка
И. Акинфеев
ГОЛ! 8:1!
К. Кешеру
Пас отдал
А. Недялков
69'
ГОЛ! 7:1!
К. Кешеру
68'
61'
Желтая карточка
В. Карпов
54'
Замена
️️️️
Ф. Чалов
54'
Замена
️️️️
И. Ахметов
54'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Т. Нисимура
53'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Я. Бийол
ГОЛ! 6:1!
К. Кешеру
Пас отдал
Вандерсон
52'
ГОЛ! 5:1!
К. Кешеру
Пас отдал
Вандерсон
52'
ГОЛ! 4:1!
J. Lukoki
Пас отдал
А. Недялков
50'
ГОЛ! 3:1!
Д. Лукоки
Пас отдал
А. Недялков
50'
ГОЛ! 2:1!
Вандерсон
48'
ГОЛ! 1:1!
Вандерсон
47'
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Дивеев
Пас отдал
Н. Влашич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
33
Ренан
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
25
Стефан Баджи
ОП
84
Марселиньо
ЦП
12
Анисе
ЦП
84
Marcelinho
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
9
Джоди Лукоки
РФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
18
Svetoslav Dyakov
ЦП
7
Жоржиньо
ПВ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
11
Lucas Santos
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
28
Лукас Сантос
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-1-3-1-3
33
Ренан
3
Недялков
13
Григоре
13
Форстер
40
Сисиньо
25
Баджи
84
Марселиньо
12
Анисе
84
88
Вандерсон
92
13
Кешеру
9
Лукоки
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
15
Бийол
78
Дивеев
32
Магнуссон
6
Фернандес
62
Карпов
18
Кучаев
8
Бистрович
10
Обляков
10
Влашич
20
Нисимура
9
Лукоки
7
Жоржиньо
7
Жоржиньо
9
Лукоки
84
Марселиньо
6
Горальски
6
Горальски
84
Марселиньо
13
Кешеру
10
Битон
10
Битон
13
Кешеру
18
Кучаев
28
Сантос
28
Сантос
18
Кучаев
20
Нисимура
97
Ахметов
97
Ахметов
20
Нисимура
15
Бийол
63
Чалов
63
Чалов
15
Бийол
Остались в запасе
Лудогорец
ЦСКА
23
Пламен Илиев
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
18
Svetoslav Dyakov
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
12
Максим Елеев
ПЗ
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
11
Lucas Santos
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
23
Пламен Илиев
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
18
Svetoslav Dyakov
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Остались в запасе
12
Максим Елеев
ПЗ
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
11
Lucas Santos
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Лудогорец - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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