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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Ференцварош
Лудогорец - Ференцварош: обзор матча 12 декабря 2019
Лудогорец
12.12.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ференцварош
24'
Д. Лукоки
90+5'
Н. Сигневич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Ференцварош
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Н. Сигневич
Желтая карточка
Г. Терзиев
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лукоки
Пас отдал
Марселиньо
24'
Начало матча
Статистика матча Лудогорец - Ференцварош
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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