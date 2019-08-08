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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - ТНС
Лудогорец - ТНС: обзор матча 08 августа 2019
Лудогорец
08.08.2019, четверг, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
5 : 0
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
ТНС
43'
Д. Лукоки
65'
К. Кешеру
76'
К. Моци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - ТНС
ГОЛ! 3:0!
К. Моци
76'
ГОЛ! 2:0!
К. Кешеру
65'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лукоки
43'
Начало матча
Статистика матча Лудогорец - ТНС
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
Новости команд
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Лудогорец
ТНС
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24 сентября
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