Алу Диоп - статистика
#93 | Нападающий
|Имя
|Алу
|Фамилия
|Диоп
|Команда
|Торино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Алу
|Фамилия
|Диоп
|Команда
|Торино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|3
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Катания (Катания)
|12.05.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Торино (Турин)
|21.04.2013
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|4:3
|Торино (Турин)
|06.04.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Торино (Турин)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:5
|Наполи (Неаполь)
|24.02.2013
|87' -88'
|Кальяри (Кальяри)
|4:3
|Торино (Турин)
|88'
|17.02.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|10.02.2013
|76' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Торино (Турин)
|19.11.2012
|85' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Торино (Турин)
|89'
|31.10.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|30.09.2012
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:5
|Торино (Турин)
|26.09.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Удинезе (Удине)