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    Алу Диоп - статистика

    #93 | Нападающий
    Имя Алу
    Фамилия Диоп
    Команда Торино
    Состав Молодежный
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 октября 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 3 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Катания (Катания)
    12.05.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Торино (Турин)
    21.04.2013 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 4:3 Торино (Турин)
    06.04.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Торино (Турин)
    30.03.2013 Был в запасе Торино (Турин) 3:5 Наполи (Неаполь)
    24.02.2013 87' -88' Кальяри (Кальяри) 4:3 Торино (Турин)
    88'
    17.02.2013 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    10.02.2013 76' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Торино (Турин)
    19.11.2012 85' -90' Рома (Рим) 2:0 Торино (Турин)
    89'
    31.10.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    30.09.2012 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:5 Торино (Турин)
    26.09.2012 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Удинезе (Удине)
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