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Лукас Уилчез
Статистика
Лукас Уилчез - статистика
Завершил карьеру
31 октября 1983 (42), Ла Плата
#18 | Полузащитник
170 см
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
3 : 2
27.04.2013
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Сарагоса
1 : 1
30.03.2013
Реал
83' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
2 : 0
01.03.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Малага
1 : 1
03.02.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сарагоса
0 : 0
26.01.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
2 : 0
20.01.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
2 : 0
13.01.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
0 : 2
10.12.2012
Сарагоса
89' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
3 : 1
17.11.2012
Сарагоса
58' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
5 : 3
10.11.2012
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сарагоса
2 : 1
28.10.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
0 : 1
01.09.2012
Малага
1' - 60'
Испания. Примера, 1 тур
Сарагоса
0 : 1
21.08.2012
Вальядолид
74' - 90'
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