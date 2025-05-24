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Дарвин Мачис
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€ 350 тыс
Дарвин Мачис - статистика
Америка
7 февраля 1993 (33), Тукупита
#11 | Нападающий
170 см | 65 кг
Венесуэла
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
18
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
3 : 0
24.05.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
0 : 1
18.05.2025
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
0 : 1
13.05.2025
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
2 : 1
10.05.2025
Вальядолид
74' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 2
03.05.2025
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
5 : 1
24.04.2025
Вальядолид
60' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
2 : 3
20.04.2025
Осасуна
1' - 46'
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
4 : 2
14.04.2025
Вальядолид
1' - 73'
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
0 : 4
06.04.2025
Хетафе
60' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.03.2025
Вальядолид
76' - 90'
90'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
0 : 1
15.03.2025
Сельта
90' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2 : 1
08.03.2025
Вальядолид
71' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
1 : 1
28.02.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
7 : 1
23.02.2025
Вальядолид
46' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0 : 4
16.02.2025
Севилья
46' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
1 : 0
07.02.2025
Вальядолид
78' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Жирона
3 : 0
20.12.2024
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
1 : 0
13.12.2024
Валенсия
71' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
07.12.2024
Вальядолид
75' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
0 : 5
30.11.2024
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
1 : 1
10.11.2024
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Вальядолид
1 : 2
26.10.2024
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вальядолид
1 : 2
05.10.2024
Райо Вальекано
1' - 46'
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
1 : 2
27.09.2024
Мальорка
1' - 51'
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
2 : 1
24.09.2024
Вальядолид
1' - 57'
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
0 : 0
21.09.2024
Реал Сосьедад
1' - 61'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
3 : 1
15.09.2024
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Барселона
7 : 0
31.08.2024
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Вальядолид
0 : 0
28.08.2024
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Реал
3 : 0
25.08.2024
Вальядолид
1' - 58'
Испания. Примера, 1 тур
Вальядолид
1 : 0
19.08.2024
Эспаньол
Был в запасе
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