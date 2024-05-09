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Жирона
Рубен Бланко
Статистика
€ 700 тыс
Рубен Бланко - статистика
Жирона
25 июля 1995 (31), Мос
#1 | Вратарь
188 см | 70 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/2 финала
Аталанта
3 : 0
09.05.2024
Марсель
Был в запасе
Лига Европы, 1/2 финала
Марсель
1 : 1
02.05.2024
Аталанта
Был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
Марсель
1 : 0
18.04.2024
Бенфика
Был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Вильярреал
3 : 1
14.03.2024
Марсель
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Марсель
4 : 0
07.03.2024
Вильярреал
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Марсель
3 : 1
22.02.2024
Шахтер
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Шахтер
2 : 2
15.02.2024
Марсель
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Брайтон
1 : 0
14.12.2023
Марсель
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Марсель
4 : 3
30.11.2023
Аякс
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
АЕК
0 : 2
09.11.2023
Марсель
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Марсель
3 : 1
26.10.2023
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Марсель
2 : 2
05.10.2023
Брайтон
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Аякс
3 : 3
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Марсель
Был в запасе
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