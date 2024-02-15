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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Марсель
Шахтер - Марсель: обзор матча 15 февраля 2024
Шахтер
15.02.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Марсель
68'
Н. Матвиенко
90+3'
Эгиналдо
64'
П. Обамеянг
90'
И. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Марсель
Желтая карточка
В. Бондарь
90'
+5
Желтая карточка
Эгиналдо
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Эгиналдо
Пас отдал
А. Зубков
90'
+3
Замена
Л. Траоре
️️️️
А. Бондаренко
90'
+2
90'
+2
Замена
Х. Корреа
️️️️
П. Обамеянг
90'
+2
Замена
Б. Мейте
️️️️
Ф. Мумбанья
90'
ГОЛ! 1:2!
И. Ндиайе
Желтая карточка
А. Зубков
78'
Замена
Г. Гочолеишвили
️️️️
Е. Конопля
77'
Замена
Кевин
️️️️
Д. Сикан
77'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Т. Степаненко
72'
72'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Л. Энрике
ГОЛ! 1:1!
Н. Матвиенко
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Ж. Клосс
Желтая карточка
Е. Конопля
49'
27'
Желтая карточка
Л. Балерди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
27
Тарас Степаненко
(К)
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
(К)
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
21
Аззедин Унаи
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
77
Амин Арит
АП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
24
Виктор Цуканов
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
11
Кевин
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
18
Эмран Согло
ЦП
39
Александре Тункади
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
27
Степаненко
7
Эгиналдо
10
Судаков
21
Зубков
14
Сикан
19
Бондаренко
4-2-2-2
13
Лопес
92
Клосс
2
Жиго
26
Балерди
26
Мерлен
21
Унаи
19
Кондогбиа
77
Арит
11
Энрике
7
Обамеянг
29
Мумбанья
22
Конопля
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
22
Конопля
27
Степаненко
29
Назарина
29
Назарина
27
Степаненко
14
Сикан
11
Кевин
11
Кевин
14
Сикан
19
Бондаренко
2
Траоре
2
Траоре
19
Бондаренко
29
Мумбанья
18
Мейте
18
Мейте
29
Мумбанья
11
Энрике
7
Ндиайе
7
Ндиайе
11
Энрике
7
Обамеянг
32
Корреа
32
Корреа
7
Обамеянг
Остались в запасе
Шахтер
Марсель
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Эмран Согло
ЦП
39
Александре Тункади
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Эмран Согло
ЦП
39
Александре Тункади
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Шахтер - Марсель
4
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
18
10
Офсайды
1
0
Количество передач
435
374
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.45
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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