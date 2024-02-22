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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Шахтер
Марсель - Шахтер: обзор матча 22 февраля 2024
Марсель
22.02.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Шахтер
23'
П. Обамеянг
74'
И. Сарр
81'
Ж. Кондогбиа
12'
Г. Судаков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Шахтер
Замена
Э. Согло
️️️️
А. Арит
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Замена
И. Ндиайе
️️️️
П. Обамеянг
85'
82'
Замена
П. Энрике
️️️️
Д. Сикан
82'
Замена
Л. Траоре
️️️️
И. Азарови
82'
Замена
Д. Крыськив
️️️️
А. Бондаренко
82'
Замена
М. Швед
️️️️
А. Зубков
ГОЛ! 3:1!
Ж. Кондогбиа
81'
80'
Желтая карточка
Т. Степаненко
ГОЛ! 2:1!
И. Сарр
Пас отдал
П. Обамеянг
74'
Замена
Ж. Верету
️️️️
А. Унаи
64'
Замена
И. Сарр
️️️️
Ф. Мумбанья
64'
58'
Желтая карточка
Н. Матвиенко
45'
+3
Желтая карточка
Е. Конопля
45'
Желтая карточка
Эгиналдо
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Арит
23'
Желтая карточка
С. Жиго
17'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Судаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
(К)
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
77
Амин Арит
АП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
27
Тарас Степаненко
(К)
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
11
Луис Энрике
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
24
Виктор Цуканов
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лопес
26
Мерлен
99
Мбемба
2
Жиго
92
Клосс
18
Мейте
21
Унаи
19
Кондогбиа
77
Арит
7
Обамеянг
29
Мумбанья
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
44
Ракицкий
22
Матвиенко
16
Азарови
27
Степаненко
21
Зубков
10
Судаков
7
Эгиналдо
14
Сикан
19
Бондаренко
21
Унаи
17
Верету
17
Верету
21
Унаи
77
Арит
18
Согло
18
Согло
77
Арит
7
Обамеянг
7
Ндиайе
7
Ндиайе
7
Обамеянг
29
Мумбанья
7
Сарр
7
Сарр
29
Мумбанья
14
Сикан
13
Энрике
13
Энрике
14
Сикан
19
Бондаренко
8
Крыськив
8
Крыськив
19
Бондаренко
21
Зубков
9
Швед
9
Швед
21
Зубков
16
Азарови
2
Траоре
2
Траоре
16
Азарови
Остались в запасе
Марсель
Шахтер
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
11
Луис Энрике
ЛВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
1
Артур Рудько
ВР
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Новатус Мироши
ОП
24
Виктор Цуканов
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Кевин
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
11
Луис Энрике
ЛВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Новатус Мироши
ОП
24
Виктор Цуканов
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Кевин
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Марсель - Шахтер
1
5
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
19
Офсайды
1
0
Количество передач
415
449
Сейвы
4
4
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.54
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Велодром
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