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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Марсель
АЕК - Марсель: обзор матча 09 ноября 2023
АЕК
09.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
25'
Ч. Мбемба
90+3'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Марсель
90'
+6
Замена
С. Жиго
️️️️
Ж. Верету
90'
+5
Замена
Э. Согло
️️️️
А. Арит
90'
+5
Замена
Б. Надир
️️️️
Ж. Клосс
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
И. Сарр
Пас отдал
Ж. Верету
86'
Замена
М. Мурильо
️️️️
И. Ндиайе
Замена
К. Галанопулос
️️️️
Д. Шиманьски
81'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
76'
Желтая карточка
Э. Понсе
66'
Замена
С. Цубер
️️️️
М. Гачинович
63'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Л. Гарсия
63'
Замена
С. Араухо
️️️️
О. Пинеда
63'
60'
Замена
И. Сарр
️️️️
Х. Корреа
45'
+3
Желтая карточка
Витинья
Желтая карточка
М. Гачинович
28'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Мбемба
Пас отдал
Ж. Клосс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
20
Петрос Манталос
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
(К)
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
(К)
ЦП
77
Амин Арит
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
АЕК
26
Панайотис Гинис
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
13
Паоло Скортино
ОП
18
Бамо Мейте
ОП
18
Эмран Согло
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
39
Александре Тункади
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
4-2-2-2
33
Атанасиадис
28
Хаджусафи
21
Вида
2
Мукуди
19
Сидибе
20
Манталос
4
Шиманьски
25
Пинеда
8
Гачинович
39
Амрабат
99
Гарсия
4-3-1-2
13
Лопес
92
Клосс
99
Мбемба
26
Балерди
6
Лоди
7
Ндиайе
17
Верету
19
Кондогбиа
77
Арит
9
Витинья
32
Корреа
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
8
Гачинович
7
Цубер
7
Цубер
8
Гачинович
4
Шиманьски
6
Галанопулос
6
Галанопулос
4
Шиманьски
25
Пинеда
21
Араухо
21
Араухо
25
Пинеда
99
Гарсия
9
Понсе
9
Понсе
99
Гарсия
17
Верету
2
Жиго
2
Жиго
17
Верету
7
Ндиайе
62
Мурильо
62
Мурильо
7
Ндиайе
77
Арит
18
Согло
18
Согло
77
Арит
92
Клосс
4
Надир
4
Надир
92
Клосс
32
Корреа
7
Сарр
7
Сарр
32
Корреа
Остались в запасе
АЕК
Марсель
26
Панайотис Гинис
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Родолфо Писарро
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
13
Паоло Скортино
ОП
18
Бамо Мейте
ОП
39
Александре Тункади
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
26
Панайотис Гинис
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Родолфо Писарро
АП
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
13
Паоло Скортино
ОП
18
Бамо Мейте
ОП
39
Александре Тункади
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча АЕК - Марсель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
ОПАП Арена
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