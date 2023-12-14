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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брайтон - Марсель
Брайтон - Марсель: обзор матча 14 декабря 2023
Брайтон
14.12.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
88'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Марсель
Желтая карточка
Л. Данк
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
И. Сарр
Замена
К. Балеба
️️️️
Б. Гилмор
90'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Ж. Педро
90'
Желтая карточка
Ж. Педро
89'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
П. Гросс
88'
Желтая карточка
К. Митома
84'
Желтая карточка
А. Лаллана
79'
79'
Желтая карточка
А. Унаи
78'
Замена
И. Сарр
️️️️
А. Арит
78'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Ж. Верету
75'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
Замена
А. Лаллана
️️️️
Ф. Буонанотте
74'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хиншелвуд
74'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
С. Адингра
64'
55'
Замена
М. Мурильо
️️️️
Р. Лоди
52'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Витинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
(К)
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
19
Ли Кавана
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
21
Сами Шушане
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
17
Джош Дуффус
АП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
3-1-2-3-1
23
Стил
44
Игор
5
Данк
6
ван Хеке
8
Хиншелвуд
13
Гросс
6
Гилмор
22
Митома
10
Буонанотте
7
Адингра
9
Педро
4-1-2-1-2
13
Лопес
92
Клосс
26
Балерди
99
Мбемба
6
Лоди
18
Мейте
21
Унаи
17
Верету
77
Арит
9
Витинья
7
Обамеянг
9
Педро
34
Велтман
34
Велтман
9
Педро
6
Гилмор
20
Балеба
20
Балеба
6
Гилмор
8
Хиншелвуд
20
Милнер
20
Милнер
8
Хиншелвуд
10
Буонанотте
10
Лаллана
10
Лаллана
10
Буонанотте
7
Адингра
11
Фергюсон
11
Фергюсон
7
Адингра
6
Лоди
62
Мурильо
62
Мурильо
6
Лоди
17
Верету
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
17
Верету
9
Витинья
7
Ндиайе
7
Ндиайе
9
Витинья
77
Арит
7
Сарр
7
Сарр
77
Арит
Остались в запасе
Брайтон
Марсель
38
Том МакГилл
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
19
Ли Кавана
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
21
Сами Шушане
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
17
Джош Дуффус
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
19
Ли Кавана
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
21
Сами Шушане
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
17
Джош Дуффус
АП
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Брайтон - Марсель
4
3
Всего ударов по воротам
6
1
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
0
1
Нарушения
10
7
Офсайды
1
2
Количество передач
308
207
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
0
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.56
0.01
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Фалмер
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