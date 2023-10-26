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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - АЕК
Марсель - АЕК: обзор матча 26 октября 2023
Марсель
26.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа B, 3 тур
3 : 1
Завершен
АЕК
27'
Витинья
60'
А. Арит (П)
69'
Ж. Верету (П)
53'
О. Пинеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - АЕК
Замена
Б. Мейте
️️️️
Л. Балерди
88'
Замена
М. Мурильо
️️️️
Ж. Верету
88'
Замена
Б. Надир
️️️️
Ж. Клосс
88'
83'
Желтая карточка
Й. Йонссон
75'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
Д. Шиманьски
75'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
Замена
И. Сарр
️️️️
Витинья
74'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
А. Арит
74'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ж. Верету
69'
68'
Желтая карточка
Н. Амрабат
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Арит
60'
59'
Замена
Г. Атанасиадис
️️️️
П. Манталос
57'
Красная карточка
Ч. Станкович
53'
ГОЛ! 1:1!
О. Пинеда
Пас отдал
П. Манталос
46'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Д. Сидибе
45'
+3
Желтая карточка
Л. Рота
44'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Э. Хаджусафи
Желтая карточка
Ж. Клосс
32'
ГОЛ! 1:0!
Витинья
Пас отдал
Ж. Клосс
27'
Желтая карточка
Л. Балерди
26'
12'
Желтая карточка
Д. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-4-1-1
36
Бланко
6
Лоди
99
Мбемба
26
Балерди
92
Клосс
21
Ронжье
17
Верету
7
Ндиайе
19
Кондогбиа
77
Арит
9
Витинья
4-1-3-1-1
23
Станкович
19
Сидибе
21
Вида
2
Мукуди
28
Хаджусафи
16
Йонссон
20
Манталос
4
Шиманьски
7
Цубер
25
Пинеда
39
Амрабат
17
Верету
62
Мурильо
62
Мурильо
17
Верету
26
Балерди
18
Мейте
18
Мейте
26
Балерди
92
Клосс
4
Надир
4
Надир
92
Клосс
9
Витинья
7
Сарр
7
Сарр
9
Витинья
77
Арит
7
Обамеянг
7
Обамеянг
77
Арит
20
Манталос
33
Атанасиадис
33
Атанасиадис
20
Манталос
28
Хаджусафи
5
Мохаммади
5
Мохаммади
28
Хаджусафи
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
4
Шиманьски
6
Галанопулос
6
Галанопулос
4
Шиманьски
19
Сидибе
9
Понсе
9
Понсе
19
Сидибе
Остались в запасе
Марсель
АЕК
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
18
Эмран Согло
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
99
Георгиос Теохарис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
18
Эмран Согло
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
Остались в запасе
99
Георгиос Теохарис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Марсель - АЕК
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
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2 : 0
01.11.2026
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