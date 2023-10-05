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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Брайтон
Марсель - Брайтон: обзор матча 05 октября 2023
Марсель
05.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Брайтон
19'
Ч. Мбемба
20'
Ж. Верету
54'
П. Гросс
88'
Ж. Педро (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Брайтон
90'
+6
Желтая карточка
Э. Фергюсон
90'
Травма
Л. Данк
Желтая карточка
Л. Балерди
89'
88'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Педро
Желтая карточка
Ж. Клосс
86'
Желтая карточка
И. Сарр
86'
85'
Желтая карточка
Л. Данк
84'
Желтая карточка
Й. Велтман
Замена
Р. Лоди
️️️️
И. Ндиайе
79'
77'
Замена
С. Адингра
️️️️
С. Мач
77'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
67'
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Фати
67'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
М. Дауд
Замена
Витинья
️️️️
П. Обамеянг
62'
Замена
И. Сарр
️️️️
Х. Корреа
62'
55'
Желтая карточка
П. Гросс
54'
ГОЛ! 2:1!
П. Гросс
Пас отдал
К. Митома
Замена
А. Унаи
️️️️
Ж. Верету
50'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Верету
Пас отдал
А. Арит
20'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Мбемба
Пас отдал
Ж. Клосс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
17
Жордан Верету
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
22
Каору Митома
АП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
42
Амай Каприс
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
38
Том МакГилл
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лопес
62
Мурильо
99
Мбемба
26
Балерди
92
Клосс
17
Верету
7
Ндиайе
21
Ронжье
77
Арит
7
Обамеянг
32
Корреа
4-1-1-3-1
23
Стил
48
Лэмпти
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
13
Гросс
81
Дауд
7
Мач
22
Митома
31
Фати
18
Уэлбек
7
Ндиайе
6
Лоди
6
Лоди
7
Ндиайе
17
Верету
21
Унаи
21
Унаи
17
Верету
32
Корреа
7
Сарр
7
Сарр
32
Корреа
7
Обамеянг
9
Витинья
9
Витинья
7
Обамеянг
81
Дауд
6
Гилмор
6
Гилмор
81
Дауд
7
Мач
7
Адингра
7
Адингра
7
Мач
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
31
Фати
9
Педро
9
Педро
31
Фати
Остались в запасе
Марсель
Брайтон
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
42
Амай Каприс
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Барт Вербрюгген
ВР
38
Том МакГилл
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
42
Амай Каприс
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
38
Том МакГилл
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Марсель - Брайтон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Велодром
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