|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|7
|-9
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2011
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|5:1
|Таврия (Симферополь)
|29.04.2011
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:0
|Волынь (Луцк)
|23.04.2011
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|17.04.2011
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Шахтер (Донецк)
|09.04.2011
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|1:2
|Таврия (Симферополь)
|02.04.2011
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:0
|Заря (Луганск)
|12.03.2011
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|87'
|06.03.2011
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|2:2
|Таврия (Симферополь)
|21.11.2010
|1' -46'
|Металлург (Донецк)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|14.11.2010
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:1
|Динамо (Киев)
|07.11.2010
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:3
|Таврия (Симферополь)
|84'
|15.10.2010
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|22.08.2010
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:0
|Металлург (Запорожье)
|14.08.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:4
|Таврия (Симферополь)
|08.08.2010
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|30.07.2010
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|24.07.2010
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:1
|Металлург (Донецк)
|17.07.2010
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:1
|Таврия (Симферополь)