Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Стойко - статистика

    Вратарь
    Имя Дмитрий
    Отчество Викторович
    Фамилия Стойко
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Александрия
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 февраля 1975 (48 лет)
    Рост 192
    Вес 90
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 7 -9 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2011 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 5:1 Таврия (Симферополь)
    29.04.2011 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:0 Волынь (Луцк)
    23.04.2011 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:0 Таврия (Симферополь)
    17.04.2011 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:2 Шахтер (Донецк)
    09.04.2011 Был в запасе Арсенал (Киев) 1:2 Таврия (Симферополь)
    02.04.2011 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:0 Заря (Луганск)
    12.03.2011 1' -90' Таврия (Симферополь) 2:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    87'
    06.03.2011 Был в запасе Днепр (Днепр) 2:2 Таврия (Симферополь)
    21.11.2010 1' -46' Металлург (Донецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
    14.11.2010 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:1 Динамо (Киев)
    07.11.2010 1' -90' Металлист (Харьков) 2:3 Таврия (Симферополь)
    84'
    15.10.2010 Был в запасе Таврия (Симферополь) 2:2 Мариуполь (Мариуполь)
    22.08.2010 Был в запасе Таврия (Симферополь) 2:0 Металлург (Запорожье)
    14.08.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:4 Таврия (Симферополь)
    08.08.2010 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:1 Днепр (Днепр)
    30.07.2010 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:0 Таврия (Симферополь)
    24.07.2010 Был в запасе Таврия (Симферополь) 2:1 Металлург (Донецк)
    17.07.2010 Был в запасе Динамо (Киев) 2:1 Таврия (Симферополь)
    • Читайте нас: 
    11