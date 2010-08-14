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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Таврия
Кривбасс - Таврия: обзор матча 14 августа 2010
Кривбасс
14.08.2010, суббота, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 4
Завершен
Таврия
16'
В. Куценко (П)
9'
А. Ковпак
45'
А. Монахов
57'
А. Ковпак
72'
А. Ковпак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Таврия
Замена
М. Фещук
️️️️
А. Ковпак
ГОЛ! 1:4!
А. Ковпак
Замена
Д. Васильев
️️️️
Д. Андриенко
Желтая карточка
Д. Андриенко
Замена
А. Муховиков
️️️️
О. Гуменюк
ГОЛ! 1:3!
А. Ковпак
Желтая карточка
И. Матяж
Замена
С. Рожок
️️️️
С. Даниловский
Замена
С. Мотуз
️️️️
А. Воронков
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
А. Шиндер
ГОЛ! 1:2!
А. Монахов
Желтая карточка
А. Максимов
Желтая карточка
А. Монахов
16'
Желтая карточка
О. Гуменюк
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Куценко
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Ковпак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
88
Андрей Воронков
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Таврия
12
Виталий Постранский
ВР
28
Леандро
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
10
Руслан Костышин
АП
4
Сергей Рожок
ПП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
19
Антон Муховиков
ПЗ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
3-2-3-2
12
Боровик
99
Даниловский
22
Лисицкий
25
Жданов
27
Кицута
12
Андриенко
20
Куценко
25
Максимов
88
Валеев
77
Иващенко
88
Воронков
3-4-3
12
Постранский
28
Леандро
5
Маркович
20
Монахов
30
Гуменюк
22
Любенович
20
Матяж
2
Галюза
7
Шиндер
11
Идахор
39
Ковпак
88
Воронков
59
Мотуз
59
Мотуз
88
Воронков
12
Андриенко
14
Васильев
14
Васильев
12
Андриенко
99
Даниловский
4
Рожок
4
Рожок
99
Даниловский
30
Гуменюк
19
Муховиков
19
Муховиков
30
Гуменюк
7
Шиндер
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
7
Шиндер
39
Ковпак
10
Фещук
10
Фещук
39
Ковпак
Остались в запасе
Кривбасс
Таврия
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
10
Руслан Костышин
АП
Главный тренер
Юрий Максимов
12
Дмитрий Стойко
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
10
Руслан Костышин
АП
Остались в запасе
12
Дмитрий Стойко
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Кривбасс - Таврия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
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