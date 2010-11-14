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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Динамо К
Таврия - Динамо К: обзор матча 14 ноября 2010
Таврия
14.11.2010, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
54'
Р. Платон
47'
А. Милевский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Динамо К
Желтая карточка
Бетао
Замена
И. Солнцев
️️️️
А. Шиндер
Желтая карточка
И. Матяж
Желтая карточка
Д. Гармаш
Замена
И. Матяж
️️️️
В. Гигиадзе
Желтая карточка
В. Гигиадзе
Замена
Д. Силва
️️️️
Е. Хачериди
Замена
В. Коробка
️️️️
Р. Платон
ГОЛ! 1:1!
Р. Платон
Пас отдал
С. Джуричич
ГОЛ! 0:1!
А. Милевский
Пас отдал
О. Гусев
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Юссуф
Желтая карточка
А. Курилов
Желтая карточка
Е. Хачериди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
20
Антон Монахов
ПЗ
24
Руслан Платон
ЛП
7
Антон Шиндер
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
78
Алексей Курилов
ПП
11
Лаки Идахор
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
24
Юссуф
ЦП
26
Роман Еременко
АП
20
Олег Гусев
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Таврия
33
Василий Хомутовский
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
37
Кирилл Давыдов
ЦП
35
Игорь Солнцев
ЦП
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Динамо К
13
Артем Кичак
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
19
Денис Гармаш
АП
14
Франк Темиле
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
4-1-3-2
12
Стойко
3
Донец
5
Маркович
6
Джуричич
20
Монахов
7
Шиндер
24
Платон
22
Любенович
78
Курилов
20
Гигиадзе
11
Идахор
4-1-3-1-1
35
Коваль
3
Бетао
34
Хачериди
44
Алмейда
30
Эль Каддури
5
Вукоевич
20
Гусев
24
Юссуф
7
Ярмоленко
26
Еременко
0
Милевский
7
Шиндер
35
Солнцев
35
Солнцев
7
Шиндер
24
Платон
11
Коробка
11
Коробка
24
Платон
20
Гигиадзе
20
Матяж
20
Матяж
20
Гигиадзе
34
Хачериди
21
Данило Силва
21
Данило Силва
34
Хачериди
24
Юссуф
19
Гармаш
19
Гармаш
24
Юссуф
Остались в запасе
Таврия
Динамо К
37
Кирилл Давыдов
ЦП
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
33
Василий Хомутовский
ВР
10
Максим Фещук
ЦФ
13
Артем Кичак
ВР
14
Франк Темиле
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Остались в запасе
37
Кирилл Давыдов
ЦП
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
33
Василий Хомутовский
ВР
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
14
Франк Темиле
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Статистика матча Таврия - Динамо К
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
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