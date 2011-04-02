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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Заря
Таврия - Заря: обзор матча 02 апреля 2011
Таврия
02.04.2011, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Заря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Заря
Желтая карточка
А. Монахов
+4
+3
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
С. Силюк
Замена
Р. Емельянов
️️️️
В. Езерский
Замена
В. Коробка
️️️️
О. Гуменюк
Замена
Ф. Маду
️️️️
Р. Фомин
Замена
М. Фещук
️️️️
Л. Идахор
Замена
А. Каблаш
️️️️
Р. Платон
Желтая карточка
Р. Фомин
Желтая карточка
А. Корнев
19'
Желтая карточка
М. Билый
Желтая карточка
И. Граф
18'
Желтая карточка
О. Гуменюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
55
Иван Граф
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
5
Сергей Силюк
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
29
Александр Каблаш
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Михайло Цакич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
39
Франк Маду
ЦФ
4-3-3
13
Кахриман
3
Донец
80
Корнев
20
Монахов
55
Граф
2
Галюза
22
Любенович
30
Гуменюк
7
Шиндер
11
Идахор
24
Платон
4-3-3
99
Шуховцев
55
Ковалев
2
Полянский
5
Езерский
8
Тесак
5
Силюк
6
Каменюка
33
Билый
13
Липартия
27
Лазарович
19
Фомин
24
Платон
29
Каблаш
29
Каблаш
24
Платон
30
Гуменюк
11
Коробка
11
Коробка
30
Гуменюк
11
Идахор
10
Фещук
10
Фещук
11
Идахор
5
Силюк
10
Хомченовский
10
Хомченовский
5
Силюк
5
Езерский
92
Емельянов
92
Емельянов
5
Езерский
19
Фомин
39
Маду
39
Маду
19
Фомин
Остались в запасе
Таврия
Заря
12
Дмитрий Стойко
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
8
Михайло Цакич
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
12
Дмитрий Стойко
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Остались в запасе
8
Михайло Цакич
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Таврия - Заря
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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