Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Таврия
Карпаты - Таврия: обзор матча 23 апреля 2011
Карпаты
23.04.2011, суббота, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Таврия
40'
А. Федецкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Таврия
+2
Желтая карточка
С. Причиненко
Замена
А. Гурули
️️️️
Р. Кочиш
Вторая желтая
А. Донец
Замена
В. Батиста
️️️️
Лукас
Замена
С. Зенев
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
А. Федецкий
Замена
С. Причиненко
️️️️
О. Гуменюк
Замена
В. Коробка
️️️️
Р. Платон
ГОЛ! 1:0!
А. Федецкий
Желтая карточка
А. Донец
Замена
А. Донец
️️️️
С. Маркович
Желтая карточка
Р. Кочиш
17'
Желтая карточка
О. Гуменюк
Красная карточка
О. Голодюк
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
55
Иван Граф
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Александр Гурули
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
29
Александр Каблаш
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
4-1-4-1
1
Богатинов
35
Ощипко
20
Гомес
4
Милошевич
44
Федецкий
19
Ткачук
32
Голодюк
9
Кожанов
30
Кочиш
16
Худобяк
7
Лукас
4-3-3
13
Кахриман
5
Маркович
6
Джуричич
80
Корнев
55
Граф
30
Гуменюк
2
Галюза
22
Любенович
11
Идахор
10
Фещук
24
Платон
30
Кочиш
9
Гурули
9
Гурули
30
Кочиш
7
Лукас
80
Батиста
80
Батиста
7
Лукас
9
Кожанов
20
Зенев
20
Зенев
9
Кожанов
5
Маркович
3
Донец
3
Донец
5
Маркович
30
Гуменюк
23
Причиненко
23
Причиненко
30
Гуменюк
24
Платон
11
Коробка
11
Коробка
24
Платон
Остались в запасе
Карпаты
Таврия
22
Андрей Тлумак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
29
Александр Каблаш
ЦП
12
Дмитрий Стойко
ВР
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Остались в запасе
22
Андрей Тлумак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Остались в запасе
29
Александр Каблаш
ЦП
12
Дмитрий Стойко
ВР
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Карпаты - Таврия
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Украина
Новости команд
Все
Карпаты
Таврия
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+