Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никита Ворона - статистика

Динамо Брл
8 июля 1995 (31)
#23 | Нападающий
177 см | 65 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
20.09.2026
Динамо Брл
1' - 90'
77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Динамо Брл
1 : 2
14.09.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо Брл
0 : 2
10.09.2026
Челябинск
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Динамо Брл
1 : 1
06.09.2026
Акрон-2
1' - 89'
46'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Брл
21
7
4
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
20.09.2026
Динамо Брл
1' - 90'
77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Динамо Брл
1 : 2
14.09.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Динамо Брл
1 : 1
06.09.2026
Акрон-2
1' - 89'
46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Динамо Брл
3 : 1
23.08.2026
Акрон-2
1' - 63'
13'
60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Победа
2 : 3
16.08.2026
Динамо Брл
1' - 89'
17, 66'
71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
Динамо Брл
3 : 1
09.08.2026
Урал-2
1' - 71'
39'
14'
53'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Челябинск-2
2 : 3
03.08.2026
Динамо Брл
1' - 90'
12'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Динамо Брл
0 : 4
26.07.2026
Химик
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
4 : 0
09.07.2026
Динамо Брл
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
71' - 90'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Динамо Брл
0 : 2
07.06.2026
Победа
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Урал-2
6 : 3
30.05.2026
Динамо Брл
1' - 56'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Динамо Брл
0 : 0
24.05.2026
Челябинск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Химик
4 : 1
17.05.2026
Динамо Брл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Динамо Брл
1 : 1
10.05.2026
Ижевск
1' - 68'
11'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
3 : 1
03.05.2026
Динамо Брл
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Рубин-2
1 : 1
26.04.2026
Динамо Брл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Динамо Брл
2 : 3
19.04.2026
Носта
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Крылья Советов-2
4 : 1
09.04.2026
Динамо Брл
1' - 90'
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
5
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+