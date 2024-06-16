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Ризван Ахмедханов - статистика

Завершил карьеру
4 февраля 1993 (33), Избербаш
#93 | Полузащитник
178 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор
12
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Ротор
3 : 1
16.06.2024
Сибирь
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
1 : 1
12.06.2024
Ротор
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Уфа
0 : 0
08.06.2024
Ротор
1' - 63'
31'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ротор
1 : 0
03.06.2024
Сибирь
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Чайка
3 : 1
26.05.2024
Ротор
1' - 85'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Челябинск
2 : 1
22.05.2024
Ротор
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
2 : 0
19.05.2024
Ротор
1' - 90'
69'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Ротор
0 : 0
15.05.2024
Краснодар-2
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Ротор
2 : 3
24.04.2024
Велес
90' - 90'
90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Сибирь
2 : 0
20.04.2024
Ротор
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Ротор
0 : 0
14.04.2024
Чайка
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Ротор
2 : 0
07.04.2024
Родина-2
45' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Краснодар-2
3 : 2
03.04.2024
Ротор
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Ротор
3 : 0
30.03.2024
Металлург Л
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Ротор
1 : 1
18.03.2024
Муром
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Велес
1 : 2
10.03.2024
Ротор
1' - 87'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ротор
0 : 1
03.03.2024
Уфа
78' - 90'
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