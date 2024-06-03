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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Ротор - Новосибирск
Ротор - Сибирь: обзор матча 03 июня 2024
Ротор
03.06.2024, понедельник, 19:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
1 : 0
Завершен
Сибирь
41'
Р. Гаджимурадов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Сибирь
83'
Замена
А. Кузьмин
️️️️
Г. Бахарев
83'
Замена
Н. Рожков
️️️️
О. Шалаев
Замена
А. Усанов
️️️️
Р. Гаджимурадов
80'
Замена
Р. Ахмедханов
️️️️
Ю. Завезен
80'
77'
Замена
Е. Глухов
️️️️
В. Тюрин
Замена
И. Шмаков
️️️️
И. Пяткин
72'
Замена
Р. Болов
️️️️
М. Агеев
72'
71'
Замена
А. Малеев
️️️️
К. Попов
46'
Замена
А. Конев
️️️️
А. Кобялко
ГОЛ! 1:0!
Р. Гаджимурадов
Пас отдал
И. Сафронов
41'
Замена
Г. Шильников
️️️️
Д. Арсентьев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
7
Илья Сафронов
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
70
Глеб Бахарев
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
21
Антон Макурин
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
24
Константин Попов
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Медведев
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
93
Ризван Ахмедханов
АП
8
Алексей Усанов
АП
78
Евгений Мухин
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Сибирь
31
Даниил Полянский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
6
Артем Кузьмин
ЦЗ
8
Артемий Малеев
АП
17
Егор Глухов
ПВ
10
Никита Рожков
ЦФ
10
Александр Конев
ЦФ
4-1-1-3-1
57
Аверкиев
35
Прищепа
5
Шумских
4
Никитин
2
Пелих
85
Пяткин
22
Завезен
7
Арсентьев
7
Сафронов
10
Гаджимурадов
13
Агеев
3-1-2-3-1
35
Киселев
4
Редькович
27
Ерохин
49
Караев
18
Шалаев
21
Макурин
10
Бамматгереев
24
Попов
13
Тюрин
70
Бахарев
22
Кобялко
13
Агеев
88
Болов
88
Болов
13
Агеев
22
Завезен
93
Ахмедханов
93
Ахмедханов
22
Завезен
10
Гаджимурадов
8
Усанов
8
Усанов
10
Гаджимурадов
7
Арсентьев
17
Шильников
17
Шильников
7
Арсентьев
85
Пяткин
54
Шмаков
54
Шмаков
85
Пяткин
70
Бахарев
6
Кузьмин
6
Кузьмин
70
Бахарев
13
Тюрин
17
Глухов
17
Глухов
13
Тюрин
24
Попов
8
Малеев
8
Малеев
24
Попов
18
Шалаев
10
Рожков
10
Рожков
18
Шалаев
22
Кобялко
10
Конев
10
Конев
22
Кобялко
Остались в запасе
Ротор
Сибирь
78
Евгений Мухин
ЦФ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Денис Бояринцев
31
Даниил Полянский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
Главный тренер
Алексей Медведев
Остались в запасе
78
Евгений Мухин
ЦФ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
Остались в запасе
31
Даниил Полянский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Алексей Медведев
Статистика матча Ротор - Сибирь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
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