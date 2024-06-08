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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Уфа - Ротор
Уфа - Ротор: обзор матча 08 июня 2024
Уфа
08.06.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Ротор
80'
Замена
К. Донцов
️️️️
Р. Болов
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Р. Минаев
79'
Замена
М. Насибов
️️️️
М. Агеян
78'
70'
Замена
Е. Мухин
️️️️
И. Сафронов
Замена
А. Гуренко
️️️️
Р. Гыстаров
70'
63'
Замена
Д. Пелих
️️️️
Р. Ахмедханов
63'
Замена
Д. Камлашев
️️️️
Я. Крашевский
49'
Замена
А. Шумских
️️️️
А. Никитин
Замена
Д. Григорьев
️️️️
Ш. Исаев
46'
31'
Желтая карточка
Р. Ахмедханов
25'
Желтая карточка
И. Пяткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
93
Ризван Ахмедханов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
9
Хайдар Халилов
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
25
Магомед Насибов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
78
Евгений Мухин
ЦФ
3-2-1-3-1
40
Чернов
44
Самсонов
62
Карпов
45
Теняев
90
Лях
10
Гыстаров
8
Шаваев
97
Пасевич
88
Агеян
8
Исаев
77
Минаев
4-2-2-2
13
Чагров
35
Прищепа
17
Шильников
4
Никитин
5
Крашевский
54
Шмаков
85
Пяткин
7
Сафронов
93
Ахмедханов
88
Болов
13
Агеев
77
Минаев
84
Молтенинов
84
Молтенинов
77
Минаев
8
Исаев
13
Григорьев
13
Григорьев
8
Исаев
88
Агеян
25
Насибов
25
Насибов
88
Агеян
10
Гыстаров
11
Гуренко
11
Гуренко
10
Гыстаров
4
Никитин
5
Шумских
5
Шумских
4
Никитин
88
Болов
80
Донцов
80
Донцов
88
Болов
93
Ахмедханов
2
Пелих
2
Пелих
93
Ахмедханов
5
Крашевский
9
Камлашев
9
Камлашев
5
Крашевский
7
Сафронов
78
Мухин
78
Мухин
7
Сафронов
Остались в запасе
Уфа
Ротор
1
Олег Баклов
ВР
9
Хайдар Халилов
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
7
Александр Перченок
ПВ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
9
Хайдар Халилов
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
7
Александр Перченок
ПВ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Уфа - Ротор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Александр Маюн
(Челябинск)
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