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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Чайка - Ротор
Чайка - Ротор: обзор матча 26 мая 2024
Чайка
26.05.2024, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
3 : 1
Завершен
Ротор
9'
П. Долгов
40'
А. Хохлачев
57'
И. Пяткин (АГ)
68'
Г. Шильников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Ротор
Замена
А. Нестеров
️️️️
П. Долгов
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
А. Никитин
Замена
В. Руденко
️️️️
А. Хохлачев
90'
+1
89'
Желтая карточка
Р. Болов
85'
Замена
М. Агеев
️️️️
Р. Ахмедханов
84'
Замена
А. Усанов
️️️️
Д. Пелих
68'
ГОЛ! 3:1!
Г. Шильников
Замена
О. Козаченко
️️️️
Д. Квеквескири
59'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
Д. Садов
59'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
И. Пяткин
57'
Желтая карточка
И. Детенышев
51'
46'
Замена
Г. Шильников
️️️️
И. Сафронов
Замена
И. Детенышев
️️️️
О. Николаев
46'
46'
Замена
Д. Прищепа
️️️️
Я. Крашевский
ГОЛ! 2:0!
А. Хохлачев
Пас отдал
Д. Пивоваров
40'
39'
Желтая карточка
Ю. Завезен
Желтая карточка
О. Николаев
33'
24'
Замена
Д. Арсентьев
️️️️
Р. Гаджимурадов
ГОЛ! 1:0!
П. Долгов
Пас отдал
О. Николаев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
57
Богдан Москвичев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
93
Ризван Ахмедханов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
Чайка
45
Данила Боков
ВР
30
Сергей Резниченко
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
71
Давид Папикян
АП
11
Антон Терехов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
8
Алексей Усанов
АП
78
Евгений Мухин
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
3-1-1-3-2
57
Москвичев
32
Пивоваров
4
Ибрагимов
45
Кармаев
10
Зарыпбеков
88
Садов
11
Кожедуб
11
Николаев
11
Квеквескири
91
Долгов
7
Хохлачев
4-1-1-3-1
13
Чагров
2
Пелих
23
Зуйков
4
Никитин
5
Крашевский
85
Пяткин
22
Завезен
7
Сафронов
93
Ахмедханов
10
Гаджимурадов
88
Болов
7
Хохлачев
19
Руденко
19
Руденко
7
Хохлачев
11
Николаев
3
Детенышев
3
Детенышев
11
Николаев
91
Долгов
2
Нестеров
2
Нестеров
91
Долгов
88
Садов
10
Колдунов
10
Колдунов
88
Садов
11
Квеквескири
9
Козаченко
9
Козаченко
11
Квеквескири
5
Крашевский
35
Прищепа
35
Прищепа
5
Крашевский
7
Сафронов
17
Шильников
17
Шильников
7
Сафронов
2
Пелих
8
Усанов
8
Усанов
2
Пелих
10
Гаджимурадов
7
Арсентьев
7
Арсентьев
10
Гаджимурадов
93
Ахмедханов
13
Агеев
13
Агеев
93
Ахмедханов
Остались в запасе
Чайка
Ротор
45
Данила Боков
ВР
30
Сергей Резниченко
ВР
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
71
Давид Папикян
АП
11
Антон Терехов
ПВ
57
Вадим Аверкиев
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
78
Евгений Мухин
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
30
Сергей Резниченко
ВР
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
71
Давид Папикян
АП
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
78
Евгений Мухин
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
Статистика матча Чайка - Ротор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Матвеев
(Москва)
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