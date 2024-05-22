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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Челябинск - Ротор
Челябинск - Ротор: обзор матча 22 мая 2024
Челябинск
22.05.2024, среда, 16:30
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
2 : 1
Завершен
Ротор
32'
Д. Пушкарев
90+7'
Я. Казаев
69'
Р. Болов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челябинск - Ротор
ГОЛ! 2:1!
Я. Казаев
Пас отдал
Д. Козлов
90'
+7
90'
+1
Желтая карточка
Д. Арсентьев
Замена
Д. Покотыло
️️️️
Н. Першин
80'
75'
Замена
Р. Ахмедханов
️️️️
И. Шмаков
Замена
А. Бахтияров
️️️️
Р. Косянчук
70'
69'
ГОЛ! 1:1!
Р. Болов
Пас отдал
Р. Гаджимурадов
Желтая карточка
Д. Пушкарев
65'
65'
Замена
Р. Болов
️️️️
М. Агеев
62'
Замена
И. Сафронов
️️️️
Д. Камлашев
62'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
А. Усанов
Замена
Я. Казаев
️️️️
А. Никитенков
61'
50'
Желтая карточка
Ю. Завезен
Желтая карточка
Н. Першин
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Пушкарев
Пас отдал
В. Горбачик
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
21
Денис Пушкарев
ЛВ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
37
Роман Косянчук
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
54
Иван Шмаков
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
Челябинск
16
Даниил Веселов
ВР
72
Олег Новиков
ВР
14
Виктор Курышев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
53
Ян Казаев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Александр Носов
ПВ
33
Денис Покотыло
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
93
Ризван Ахмедханов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-3-2
1
Задирака
63
Никитенков
12
Ширяев
69
Козлов
46
Першин
20
Померко
7
Вазитдинов
37
Косянчук
68
Герчиков
33
Горбачик
21
Пушкарев
4-1-1-3-1
13
Чагров
2
Пелих
23
Зуйков
4
Никитин
5
Крашевский
54
Шмаков
22
Завезен
7
Арсентьев
8
Усанов
9
Камлашев
13
Агеев
46
Першин
33
Покотыло
33
Покотыло
46
Першин
63
Никитенков
53
Казаев
53
Казаев
63
Никитенков
37
Косянчук
17
Бахтияров
17
Бахтияров
37
Косянчук
54
Шмаков
93
Ахмедханов
93
Ахмедханов
54
Шмаков
8
Усанов
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
8
Усанов
9
Камлашев
7
Сафронов
7
Сафронов
9
Камлашев
13
Агеев
88
Болов
88
Болов
13
Агеев
Остались в запасе
Челябинск
Ротор
16
Даниил Веселов
ВР
72
Олег Новиков
ВР
8
Василий Палкин
ЦЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
14
Виктор Курышев
ЛЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
57
Вадим Аверкиев
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
Главный тренер
Олег Сергеев
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
72
Олег Новиков
ВР
8
Василий Палкин
ЦЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
14
Виктор Курышев
ЛЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Олег Сергеев
Статистика матча Челябинск - Ротор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Олег Снегирев
(Нижний Новгород)
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