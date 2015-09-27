Егор Кострюхин - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Кострюхин
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Кострюхин
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карелия
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -46'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|Карелия (Петрозаводск)
|08.11.2015
|1' -71'
|Карелия (Петрозаводск)
|3:1
|Волга (Тверь)
|44'
|01.11.2015
|1' -46'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:0
|Карелия (Петрозаводск)
|26.10.2015
|1' -84'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|21.10.2015
|24' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Москва (Москва)
|16.10.2015
|46' -90'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|Карелия (Петрозаводск)
|11.10.2015
|1' -62'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:3
|Строгино (Москва)
|05.10.2015
|1' -84'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|01.10.2015
|1' -65'
|Карелия (Петрозаводск)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|27.09.2015
|67' -90'
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Карелия (Петрозаводск)
|21.09.2015
|69' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|3:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|75'
|15.09.2015
|1' -78'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|08.09.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Химки (Химки)