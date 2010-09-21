|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2011
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|06.03.2011
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|30.01.2011
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|15.01.2011
|1' -55'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Расинг (Сантандер)
|08.01.2011
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|18.12.2010
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|47'
|17.10.2010
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Сарагоса (Сарагоса)
|02.10.2010
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|25.09.2010
|46' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:3
|Барселона (Барселона)
|21.09.2010
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|18.09.2010
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)