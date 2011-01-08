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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетик
Малага - Атлетик: обзор матча 08 января 2011
Малага
08.01.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
81'
М. Демичелис
90+3'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетик
+3
ГОЛ! 1:1!
Х. Мартинес
Пас отдал
И. Габилондо
Желтая карточка
С. Асенхо
Замена
Фернандо
️️️️
Дуда
Замена
И. Мартинес
️️️️
П. Орбаис
ГОЛ! 1:0!
М. Демичелис
Пас отдал
Дуда
Желтая карточка
Апоньо
Замена
С. Фернандес
️️️️
К. Овусу-Абейе
Желтая карточка
Ресио
Желтая карточка
И. Муньяин
Замена
И. Габилондо
️️️️
И. Муньяин
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Итурраспе
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Замена
Ресио
️️️️
Э. Мареска
Желтая карточка
М. Демичелис
Желтая карточка
А. Итурраспе
Желтая карточка
И. Камачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Энцо Мареска
ЦП
32
Апоньо
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
4-3-2-1
1
Асенхо
8
Мтилига
3
Велигтон
2
Демичелис
18
Гамес
16
Мареска
32
Апоньо
4
Камачо
17
Дуда
0
Овусу-Абейе
23
Рондон
4-2-2-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
12
Сан Хосе
5
Экиза
3
Койкили
88
Мартинес
6
Орбаис
27
Лопес
8
Итурраспе
10
Муньяин
12
Льоренте
17
Дуда
8
Фернандо
8
Фернандо
17
Дуда
16
Мареска
36
Ресио
36
Ресио
16
Мареска
0
Овусу-Абейе
30
Фернандес
30
Фернандес
0
Овусу-Абейе
8
Итурраспе
18
де Маркос
18
де Маркос
8
Итурраспе
10
Муньяин
11
Габилондо
11
Габилондо
10
Муньяин
6
Орбаис
26
Мартинес
26
Мартинес
6
Орбаис
Остались в запасе
Малага
Атлетик
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Малага - Атлетик
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Ла Росаледа
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