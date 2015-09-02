Владислав Хмелевский - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Хмелевский
|Команда
|Якутия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Хмелевский
|Команда
|Якутия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Якутия
|16
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:2
|Якутия (Якутск)
|22.10.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|2:2
|Динамо (Барнаул)
|19.10.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|3:5
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|33'
|12.10.2015
|1' -69'
|Якутия (Якутск)
|1:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|09.10.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|0:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|22.09.2015
|1' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:0
|Якутия (Якутск)
|42'
|19.09.2015
|1' -90'
|Чита (Чита)
|2:1
|Якутия (Якутск)
|12.09.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|2:0
|Иртыш (Омск)
|09.09.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|1:1
|Томь-2 (Томск)
|02.09.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:1
|Якутия (Якутск)
|30.08.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|3:1
|Якутия (Якутск)
|23.08.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|2:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|20.08.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|2:2
|Чита (Чита)
|75'
|30.07.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|5:2
|Якутия (Якутск)
|22.07.2015
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|1:2
|Якутия (Якутск)
|19.07.2015
|57' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|1:2
|Якутия (Якутск)