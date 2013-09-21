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    Антон Казанский - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Антон
    Отчество Владимирович
    Фамилия Казанский
    Команда Орел
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 марта 1996 (26 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 15 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2013 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    01.12.2013 1' -61' Рубин (мол) (Казань) 6:1 Амкар (мол) (Пермь)
    22.11.2013 1' -46' Томь (мол) (Томск) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    09.11.2013 46' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    02.11.2013 1' -61' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Рубин (мол) (Казань)
    26.10.2013 1' -84' Рубин (мол) (Казань) 0:5 Локомотив (мол) (Москва)
    05.10.2013 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    29'
    28.09.2013 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    25.09.2013 76' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    21.09.2013 77' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Томь (мол) (Томск)
    14.09.2013 1' -69' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    31.08.2013 81' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    20.07.2013 72' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    13.07.2013 76' -90' Академия Кубань (Краснодар) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
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