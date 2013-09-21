Антон Казанский - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Казанский
|Команда
|Орел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1996 (26 лет)
|Имя
|Антон
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Казанский
|Команда
|Орел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2013
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|01.12.2013
|1' -61'
|Рубин (мол) (Казань)
|6:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.11.2013
|1' -46'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|09.11.2013
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|02.11.2013
|1' -61'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Рубин (мол) (Казань)
|26.10.2013
|1' -84'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.10.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29'
|28.09.2013
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|25.09.2013
|76' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|21.09.2013
|77' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|14.09.2013
|1' -69'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|31.08.2013
|81' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|20.07.2013
|72' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|13.07.2013
|76' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)