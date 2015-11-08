Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Денис Горбунов - статистика

Завершил карьеру
20 марта 1993 (33)
#18 | Полузащитник
174 см | 68 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Москва
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Москва
6 : 0
08.11.2015
Знамя Труда
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
01.11.2015
Москва
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Карелия
0 : 2
21.10.2015
Москва
87' - 90'
90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Строгино
1 : 2
17.10.2015
Москва
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Москва
2 : 0
12.10.2015
ЦРФСО
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Коломна
1 : 3
05.10.2015
Москва
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Москва
3 : 1
01.10.2015
Спартак К
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Торпедо Вл
0 : 0
27.09.2015
Москва
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Москва
2 : 1
21.09.2015
Сочи
70' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Химки
3 : 1
15.09.2015
Москва
74' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Москва
2 : 0
08.09.2015
Текстильщик
78' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Домодедово
0 : 1
01.09.2015
Москва
79' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Волга
1 : 0
22.08.2015
Москва
1' - 63'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Знамя Труда
2 : 3
18.08.2015
Москва
89' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Москва
0 : 1
12.08.2015
Олимп-Долгопрудный
1' - 61'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Москва
4 : 2
28.07.2015
Карелия
Был в запасе
Главные новости
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
1
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
3
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
10
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
13
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
2
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+