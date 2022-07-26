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Игорь Нетто
Новости
Игорь Нетто - новости
Завершил карьеру
9 января 1930 (96), Москва
#6 | Полузащитник
179 см | 71 кг
СССР
Статистика
Новости
«Спартак» откроет памятник Игорю Нетто на «Открытие Банк Арене» 31 июля
2022.07.26 23:50
4
Фото
Яшин, Блохин и Стрельцов – в символической сборной СССР по версии IFFHS
2022.06.06 22:49
17
Фото
«Спартак» вышел на матч с «Краснодаром» в футболках, посвященных Игорю Нетто
2020.03.09 19:48
1
Фото
«Спартак» выпустил коллекцию одежды в честь Игоря Нетто. Ее презентовал рэпер Млечный
2020.01.23 17:31
8
21-й тур РПЛ посвятили памяти Игоря Нетто
2020.01.09 18:13
2
Видео
УЕФА опубликовал кадры финала ЧЕ-1960 в честь 90-летия со дня рождения Игоря Нетто
2020.01.09 12:32
2
Главные новости
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
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09:38
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09:10
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08:58
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08:30
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