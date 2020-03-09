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    «Спартак» вышел на матч с «Краснодаром» в футболках, посвященных Игорю Нетто

    В матче 21-го тура РПЛ «Спартак» дома уступил «Краснодару» со счетом 0:1.

    На игру футболисты столичной команды вышли в специальных майках, посвященных легенде клуба Игорю Нетто.

    • 9 января исполнилось 90 лет со дня рождения Нетто.
    • В составе «Спартака» он провел 18 сезонов – это рекорд.

    21-й тур РПЛ посвятили памяти Игоря Нетто

    «Спартак» выпустил коллекцию одежды в честь Игоря Нетто. Ее презентовал рэпер Млечный

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    09.03.2020 19:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14466

      playsh 10 марта 2020, 00:02

      Спасибо,что помните наших ветеранов.Только и самим играть надо так,что бы Вас помнили через 50 лет.

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