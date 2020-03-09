«Спартак» вышел на матч с «Краснодаром» в футболках, посвященных Игорю Нетто

Спасибо,что помните наших ветеранов.Только и самим играть надо так,что бы Вас помнили через 50 лет.
В матче 21-го тура РПЛ «Спартак» дома уступил «Краснодару» со счетом 0:1.
На игру футболисты столичной команды вышли в специальных майках, посвященных легенде клуба Игорю Нетто.
- 9 января исполнилось 90 лет со дня рождения Нетто.
- В составе «Спартака» он провел 18 сезонов – это рекорд.
21-й тур РПЛ посвятили памяти Игоря Нетто
«Спартак» выпустил коллекцию одежды в честь Игоря Нетто. Ее презентовал рэпер Млечный