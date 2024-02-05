Введите ваш ник на сайте
Алексей Гречкин - трансферы

Кубань Холдинг
5 февраля 1996 (29)
#19 | Защитник
183 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
05.02.24 / 10.07.24
Черноморец
Металлург Л
Свободный агент
03.07.21 / 05.02.24
Ессентуки
Черноморец
Свободный агент
02.10.20 / 03.07.21
Черноморец
Ессентуки
Свободный агент
19.02.20 / 02.10.20
Без клуба
Черноморец
Свободный агент
27.08.19 / 19.02.20
Чайка
Без клуба
Свободный агент
01.07.18 / 27.08.19
Афипс
Чайка
Свободный агент
26.02.15 / 19.08.16
Спартак-2
Ростов-2
Свободный агент
01.01.13 / 26.02.15
Академия Спартак
Спартак-2
?
