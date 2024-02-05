Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Команды
Кубань Холдинг
Алексей Гречкин
Трансферы
Алексей Гречкин - трансферы
Кубань Холдинг
5 февраля 1996 (29)
#19 | Защитник
183 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
05.02.24 / 10.07.24
Черноморец
Металлург Л
Свободный агент
03.07.21 / 05.02.24
Ессентуки
Черноморец
Свободный агент
02.10.20 / 03.07.21
Черноморец
Ессентуки
Свободный агент
19.02.20 / 02.10.20
Без клуба
Черноморец
Свободный агент
27.08.19 / 19.02.20
Чайка
Без клуба
Свободный агент
01.07.18 / 27.08.19
Афипс
Чайка
Свободный агент
26.02.15 / 19.08.16
Спартак-2
Ростов-2
Свободный агент
01.01.13 / 26.02.15
Академия Спартак
Спартак-2
?
Кобелев дал совет «Спартаку»
09:26
Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Манчестер Сити»
09:15
Названы два клуба, которые интересуются Заболотным
09:02
Известны уже 5 участников плей-офф Лиги чемпионов
08:46
Основной защитник покидает «Зенит», отказ Игнашевича клубу РПЛ, возвращение Керимова и другие новости
01:19
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 6 туров
01:06
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» (2:1), «Арсенал» разгромил команду Станковича (3:0)
00:57
1
Лига чемпионов. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять очко в Испании (0:0)
00:51
6
Орлов спрогнозировал новое место работы Семака
00:38
8
Раскрыт новый тренер «Урала»
00:26
