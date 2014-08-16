Никола Игнатьевич - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Игнатьевич
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Позаревач
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Игнатьевич
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Позаревач
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|11
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2014
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Днепр (Днепр)
|30.11.2014
|46' -90'
|Металлист (Харьков)
|4:2
|Заря (Луганск)
|23.11.2014
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Заря (Луганск)
|08.11.2014
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|3:0
|Металлург (Запорожье)
|02.11.2014
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Заря (Луганск)
|79'
|19.10.2014
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Заря (Луганск)
|04.10.2014
|1' -65'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|48'
|21.09.2014
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|0:1
|Заря (Луганск)
|31.08.2014
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|78'
|16.08.2014
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Заря (Луганск)
|03.08.2014
|1' -87'
|Олимпик (Донецк)
|1:0
|Заря (Луганск)
|33' 87'
|27.07.2014
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:2
|Металлист (Харьков)