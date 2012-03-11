Эмилиано Альфаро - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Альфаро
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Альфаро
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2012
|84' -90'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Сиена (Сиена)
|29.04.2012
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Лацио (Рим)
|25.04.2012
|62' -90'
|Новара (Новара)
|2:1
|Лацио (Рим)
|22.04.2012
|46' -76'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|11.04.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Лацио (Рим)
|07.04.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:1
|Наполи (Неаполь)
|31.03.2012
|62' -90'
|Парма (Парма)
|3:1
|Лацио (Рим)
|25.03.2012
|63' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|18.03.2012
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|1:0
|Лацио (Рим)
|11.03.2012
|46' -90'
|Лацио (Рим)
|1:3
|Болонья (Болонья)
|04.03.2012
|84' -90'
|Рома (Рим)
|1:2
|Лацио (Рим)
|26.02.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|19.02.2012
|1' -66'
|Палермо (Палермо)
|5:1
|Лацио (Рим)