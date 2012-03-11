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    Эмилиано Альфаро - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Эмилиано
    Фамилия Альфаро
    Команда Ливерпуль
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 апреля 1988 (34 года)
    Рост 173
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2012 84' -90' Лацио (Рим) 1:1 Сиена (Сиена)
    29.04.2012 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Лацио (Рим)
    25.04.2012 62' -90' Новара (Новара) 2:1 Лацио (Рим)
    22.04.2012 46' -76' Лацио (Рим) 1:1 Лечче (Лечче)
    11.04.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Лацио (Рим)
    07.04.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 3:1 Наполи (Неаполь)
    31.03.2012 62' -90' Парма (Парма) 3:1 Лацио (Рим)
    25.03.2012 63' -90' Лацио (Рим) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    18.03.2012 Был в запасе Катания (Катания) 1:0 Лацио (Рим)
    11.03.2012 46' -90' Лацио (Рим) 1:3 Болонья (Болонья)
    04.03.2012 84' -90' Рома (Рим) 1:2 Лацио (Рим)
    26.02.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    19.02.2012 1' -66' Палермо (Палермо) 5:1 Лацио (Рим)
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