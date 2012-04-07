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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Наполи
Лацио - Наполи: обзор матча 07 апреля 2012
Лацио
07.04.2012, суббота, 23:00
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 1
Завершен
Наполи
9'
А. Кандрева
68'
С. Маури
81'
К. Ледесма (П)
34'
Г. Пандев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Наполи
Желтая карточка
К. Брокки
+3
Замена
Л. Скалони
️️️️
А. Кандрева
Желтая карточка
Д. Бьява
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Ледесма
Желтая карточка
М. Бритос
Замена
Э. Варгас
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
К. Брокки
️️️️
Л. Цана
Замена
А. Доссена
️️️️
С. Ароника
ГОЛ! 2:1!
С. Маури
Пас отдал
Ш. Раду
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Эрнанес
ГОЛ! 1:1!
Г. Пандев
Пас отдал
Э. Лавесси
ГОЛ! 1:0!
А. Кандрева
Пас отдал
Т. Рокки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛВ
27
Лорик Цана
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЛАЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ПАЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
АП
22
Эсекьель Лавесси
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
30
Эмилиано Альфаро
АП
18
Либор Козак
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
6
Якопо Дези
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-3-2-1
22
Маркетти
26
Раду
23
Диаките
20
Бьява
25
Конко
27
Цана
24
Ледесма
87
Кандрева
6
Маури
10
Эрнанес
18
Рокки
2-2-3-2-1
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
3
Бритос
6
Ароника
88
Инлер
17
Гамшик
21
Джемаили
21
Пандев
22
Лавесси
10
Кавани
87
Кандрева
5
Скалони
5
Скалони
87
Кандрева
10
Эрнанес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
10
Эрнанес
27
Цана
32
Брокки
32
Брокки
27
Цана
6
Ароника
3
Доссена
3
Доссена
6
Ароника
21
Пандев
11
Варгас
11
Варгас
21
Пандев
Остались в запасе
Лацио
Наполи
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
30
Эмилиано Альфаро
АП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
30
Эмилиано Альфаро
АП
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Лацио - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Марио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
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