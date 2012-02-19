Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Лацио
Палермо - Лацио: обзор матча 19 февраля 2012
Палермо
19.02.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 24 тур
5 : 1
Завершен
Лацио
11'
Э. Баррето
20'
М. Донати
41'
М. Сильвестре
48'
И. Будан
51'
Ф. Микколи
85'
Л. Козак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Лацио
ГОЛ! 5:1!
Л. Козак
Желтая карточка
А. Кандрева
Замена
Ф. Делла Рокка
️️️️
Ф. Микколи
Замена
Л. Скалони
️️️️
Эрнанес
Вторая желтая
А. Диас
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Э. Баррето
Замена
С. Маури
️️️️
Э. Альфаро
Замена
Ф. Васкес
️️️️
И. Будан
Желтая карточка
Матузалем
ГОЛ! 5:0!
Ф. Микколи
Пас отдал
Й. Иличич
ГОЛ! 4:0!
И. Будан
Пас отдал
Э. Баррето
Замена
Л. Козак
️️️️
М. Клозе
ГОЛ! 3:0!
М. Сильвестре
Пас отдал
Ф. Микколи
Желтая карточка
А. Диас
ГОЛ! 2:0!
М. Донати
Пас отдал
Ф. Бальдзаретти
20'
ГОЛ! 1:0!
Э. Баррето
Пас отдал
Ф. Микколи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
17
Андреа Мантовани
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ПЗ
8
Эдгар Баррето
ЛП
5
Массимо Донати
ОП
8
Джулио Мильяччо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЛЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
27
Матузалем
АП
15
Альваро Гонсалес
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
30
Эмилиано Альфаро
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Эран Захави
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
13
Андреа Сбрага
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
26
Энрико Дзампа
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
4-1-2-3
2
Вивиано
42
Бальдзаретти
26
Сильвестре
17
Мантовани
5
Пизано
5
Донати
8
Баррето
8
Мильяччо
10
Микколи
19
Будан
72
Иличич
3-4-1-2
22
Маркетти
6
Дзаури
24
Ледесма
3
Андре Диас
87
Кандрева
15
Гонсалес
10
Эрнанес
19
Лулич
27
Матузалем
11
Клозе
30
Альфаро
8
Баррето
16
Бертоло
16
Бертоло
8
Баррето
10
Микколи
14
Делла Рокка
14
Делла Рокка
10
Микколи
19
Будан
20
Васкес
20
Васкес
19
Будан
10
Эрнанес
5
Скалони
5
Скалони
10
Эрнанес
30
Альфаро
6
Маури
6
Маури
30
Альфаро
11
Клозе
18
Козак
18
Козак
11
Клозе
Остались в запасе
Палермо
Лацио
30
Александрос Цорвас
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
13
Андреа Сбрага
ЦЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
Остались в запасе
13
Андреа Сбрага
ЦЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Палермо - Лацио
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:40 (прямая)
Новости команд
Все
Палермо
Лацио
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+