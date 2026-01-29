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Рейнджерс
Джек Батлэнд
Статистика
€ 1,50 млн
Джек Батлэнд - статистика
Рейнджерс
10 марта 1993 (33)
#1 | Вратарь
196 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Рейнджерс
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Порту
3 : 1
29.01.2026
Рейнджерс
1' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Рейнджерс
1 : 0
22.01.2026
Лудогорец
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Ференцварош
2 : 1
11.12.2025
Рейнджерс
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Рейнджерс
1 : 1
27.11.2025
Брага
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Рейнджерс
0 : 2
06.11.2025
Рома
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Бранн
3 : 0
23.10.2025
Рейнджерс
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Штурм
2 : 1
02.10.2025
Рейнджерс
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Рейнджерс
0 : 1
25.09.2025
Генк
1' - 90'
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