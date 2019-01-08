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Кара
Статистика
Кара - статистика
Завершил карьеру
11 ноября 1989 (36)
#5 | Защитник
192 см
Сенегал
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Статистика по турнирам
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Кубок африканских наций 2017
Лига чемпионов 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Кубок Африканских Наций 2015
Лига Европы 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
2 : 0
08.01.2019
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
1 : 0
22.12.2018
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
3 : 2
05.12.2018
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Сент-Этьен
3 : 0
30.11.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1 : 1
24.11.2018
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
1 : 1
11.11.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
5 : 0
04.11.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Амьен
1 : 2
27.10.2018
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
4 : 0
20.10.2018
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Бордо
3 : 0
07.10.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
1 : 1
29.09.2018
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Нант
1 : 2
25.09.2018
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
2 : 1
22.09.2018
Нант
Был в запасе
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