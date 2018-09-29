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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Нант
Лион - Нант: обзор матча 29 сентября 2018
Лион
29.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Нант
22'
У. Ауа
62'
Г. Бочилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Нант
90'
+2
Желтая карточка
Фабио
Желтая карточка
Н. Фекир
87'
80'
Желтая карточка
М. Миазга
62'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бочилия
Пас отдал
Фабио
Желтая карточка
П. Шейх
34'
Желтая карточка
Ж. Морель
29'
ГОЛ! 1:0!
У. Ауа
Пас отдал
М. Дембеле
22'
16'
Желтая карточка
Л. Лима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-2-2-2
1
Лопеш
21
Маршал
6
Марсело
21
Морель
15
Дюбуа
10
Ауа
24
Шейх
10
Фекир
11
Траоре
9
Дембеле
10
Депай
4-1-4-1
16
Тэтэрушану
2
Фабио
3
Миазга
5
Кара
6
Лима
7
Туре
30
Эвангелиста
21
Ронжье
21
Бочилия
21
Крхин
20
Уорис
Остались в запасе
Лион
Нант
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
22
Энок Кватен
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Лион - Нант
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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