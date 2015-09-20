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    Григорий Ярмаш - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Григорий
    Отчество Петрович
    Фамилия Ярмаш
    Команда Заря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 1985 (38 лет)
    Рост 174
    Вес 71
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 3 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Заря (Луганск) 1:2 Ворскла (Полтава)
    05.12.2015 83' -90' Ворскла (Полтава) 0:2 Заря (Луганск)
    28.11.2015 1' -90' Заря (Луганск) 2:1 Сталь (Каменское)
    90' 90'
    22.11.2015 Был в запасе Металлист (Харьков) 0:1 Заря (Луганск)
    07.11.2015 Был в запасе Заря (Луганск) 4:1 Металлург (Запорожье)
    30.10.2015 Был в запасе Заря (Луганск) 1:7 Шахтер (Донецк)
    18.10.2015 Был в запасе Заря (Луганск) 2:1 Говерла (Ужгород)
    04.10.2015 Был в запасе Волынь (Луцк) 0:3 Заря (Луганск)
    27.09.2015 Был в запасе Заря (Луганск) 1:1 Александрия (Александрия)
    20.09.2015 Был в запасе Днепр (Днепр) 0:3 Заря (Луганск)
    13.09.2015 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:1 Заря (Луганск)
    30.08.2015 Был в запасе Заря (Луганск) 0:0 Динамо (Киев)
    09.08.2015 Был в запасе Заря (Луганск) 4:0 Олимпик (Донецк)
    02.08.2015 1' -90' Сталь (Каменское) 2:0 Заря (Луганск)
    72'
    25.07.2015 Был в запасе Заря (Луганск) 0:0 Металлист (Харьков)
    17.07.2015 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:6 Заря (Луганск)
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