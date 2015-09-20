Григорий Ярмаш - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Григорий
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Ярмаш
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1985 (38 лет)
|Рост
|174
|Вес
|71
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Григорий
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Ярмаш
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1985 (38 лет)
|Рост
|174
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|3
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|05.12.2015
|83' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:2
|Заря (Луганск)
|28.11.2015
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Сталь (Каменское)
|90' 90'
|22.11.2015
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Заря (Луганск)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|4:1
|Металлург (Запорожье)
|30.10.2015
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:7
|Шахтер (Донецк)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:3
|Заря (Луганск)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|0:3
|Заря (Луганск)
|13.09.2015
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Заря (Луганск)
|30.08.2015
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:0
|Динамо (Киев)
|09.08.2015
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|4:0
|Олимпик (Донецк)
|02.08.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|2:0
|Заря (Луганск)
|72'
|25.07.2015
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|17.07.2015
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:6
|Заря (Луганск)