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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Сталь
Заря - Сталь: обзор матча 28 ноября 2015
Заря
28.11.2015, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Сталь
57'
А. Кравченко (АГ)
63'
Ф. Будковский
12'
В. Кулач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Сталь
Желтая карточка
Г. Ярмаш
90'
+3
Желтая карточка
Г. Ярмаш
90'
Замена
М. Сиваков
️️️️
А. Гордиенко
87'
85'
Желтая карточка
Е. Будник
84'
Замена
Е. Будник
️️️️
А. Котляр
Желтая карточка
В. Чечер
78'
Желтая карточка
И. Чайковский
76'
75'
Желтая карточка
В. Кулач
Желтая карточка
Е. Опанасенко
70'
69'
Замена
А. Козак
️️️️
Д. Васин
ГОЛ! 2:1!
Ф. Будковский
Пас отдал
А. Караваев
63'
60'
Замена
Ю. Путраш
️️️️
Р. Багдасаров
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Кравченко
57'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Ж. Любенович
46'
Желтая карточка
А. Гордиенко
41'
Замена
И. Чайковский
️️️️
Д. Гречишкин
29'
23'
Желтая карточка
А. Барановский
12'
ГОЛ! 0:1!
В. Кулач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
42
Ростислав Багдасаров
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
17
Роман Карасюк
ЦП
77
Антон Котляр
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
9
Артур Загорулько
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Сталь
33
Роман Пазенко
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
10
Александр Козак
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
27
Роман Дебелко
ЦФ
3-2-2-1-1
30
Шевченко
44
Чечер
45
Гордиенко
79
Пилявский
39
Опанасенко
16
Ярмаш
24
Гречишкин
22
Любенович
7
Петряк
28
Будковский
4-1-1-4
13
Бандура
4
Кравченко
3
Адамюк
22
Барановский
42
Багдасаров
29
Кучеров
17
Карасюк
39
Васин
8
Гоменюк
10
Кулач
77
Котляр
45
Гордиенко
3
Сиваков
3
Сиваков
45
Гордиенко
24
Гречишкин
4
Чайковский
4
Чайковский
24
Гречишкин
22
Любенович
13
Липартия
13
Липартия
22
Любенович
39
Васин
10
Козак
10
Козак
39
Васин
42
Багдасаров
40
Путраш
40
Путраш
42
Багдасаров
77
Котляр
11
Будник
11
Будник
77
Котляр
Остались в запасе
Заря
Сталь
5
Андрей Тотовицкий
АП
9
Артур Загорулько
ЦП
1
Кршеван Сантини
ВР
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
8
Руслан Бабенко
ЦП
33
Роман Пазенко
ВР
9
Румян Овсепян
ЦП
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
9
Артур Загорулько
ЦП
1
Кршеван Сантини
ВР
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
Остались в запасе
8
Руслан Бабенко
ЦП
33
Роман Пазенко
ВР
9
Румян Овсепян
ЦП
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Владимир Мазяр
Статистика матча Заря - Сталь
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
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