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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Заря
Металлург - Заря: обзор матча 17 июля 2015
Металлург
17.07.2015, пятница, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 6
Завершен
Заря
17'
Д. Хомченовский
34'
Ж. Любенович
50'
Р. Малиновский
72'
А. Караваев
80'
Н. Каменюка
90+4'
М. Сиваков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Заря
90'
+4
ГОЛ! 0:6!
М. Сиваков
Пас отдал
Р. Малиновский
Замена
А. Захаров
️️️️
В. Лисицкий
84'
80'
ГОЛ! 0:5!
Н. Каменюка
Пас отдал
А. Караваев
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
И. Жураховский
73'
Желтая карточка
В. Лисицкий
72'
72'
ГОЛ! 0:4!
А. Караваев
67'
Замена
А. Гордиенко
️️️️
Ж. Любенович
Замена
Р. Платон
️️️️
С. Кулинич
58'
56'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
И. Чайковский
50'
ГОЛ! 0:3!
Р. Малиновский
Пас отдал
М. Сиваков
46'
Замена
И. Петряк
️️️️
Д. Липартия
Желтая карточка
С. Кулинич
43'
Желтая карточка
И. Жураховский
42'
34'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Любенович
Пас отдал
А. Караваев
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хомченовский
Пас отдал
Д. Липартия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
6
Роман Помазан
ЦЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
88
Нурудин Орелеси
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
95
Роман Попов
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
22
Егор Клименчук
ЛЗ
70
Артем Захаров
ЦП
26
Иван Комлев
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
9
Артур Загорулько
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
49
Дмитрий Луканов
ЦФ
4-3-1-2
1
Старцев
18
Каплиенко
95
Кулинич
22
Лисицкий
6
Помазан
88
Орелеси
21
Жураховский
81
Гвилия
11
Татарков
28
Юсов
95
Попов
4-1-3-1-1
30
Шевченко
20
Караваев
3
Сиваков
39
Опанасенко
79
Пилявский
4
Чайковский
22
Любенович
17
Малиновский
6
Каменюка
10
Хомченовский
13
Липартия
22
Лисицкий
70
Захаров
70
Захаров
22
Лисицкий
21
Жураховский
77
Игнатенко
77
Игнатенко
21
Жураховский
95
Кулинич
24
Платон
24
Платон
95
Кулинич
13
Липартия
7
Петряк
7
Петряк
13
Липартия
22
Любенович
45
Гордиенко
45
Гордиенко
22
Любенович
4
Чайковский
24
Гречишкин
24
Гречишкин
4
Чайковский
Остались в запасе
Металлург
Заря
26
Иван Комлев
ЦП
22
Егор Клименчук
ЛЗ
16
Тимофей Шеремета
ВР
Главный тренер
Анатолий Чанцев
9
Артур Загорулько
ЦП
49
Дмитрий Луканов
ЦФ
91
Игорь Левченко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
26
Иван Комлев
ЦП
22
Егор Клименчук
ЛЗ
16
Тимофей Шеремета
ВР
Остались в запасе
9
Артур Загорулько
ЦП
49
Дмитрий Луканов
ЦФ
91
Игорь Левченко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Металлург - Заря
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Славутич-Арена
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