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    Юки Оцу - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Юки
    Фамилия Оцу
    Команда Венло
    Состав Основной
    Родной город Мито
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 марта 1990 (32 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.04.2012 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 0:0 Аугсбург (Аугсбург)
    21.04.2012 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 2:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    15.04.2012 65' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:0 Кельн (Кельн)
    10.03.2012 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 0:0 Фрайбург (Фрайбург)
    04.03.2012 Был в запасе Нюрнберг (Нюрнберг) 1:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    24.02.2012 79' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 1:1 Гамбург (Гамбург)
    18.02.2012 Был в запасе Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн) 1:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    10.12.2011 76' -90' Аугсбург (Аугсбург) 1:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    19.11.2011 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 5:0 Вердер (Бремен)
    05.11.2011 Был в запасе Герта (Берлин) 1:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    29.10.2011 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    22.10.2011 83' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    15.10.2011 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:2 Байер (Леверкузен)
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