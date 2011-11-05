Юки Оцу - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Юки
|Фамилия
|Оцу
|Команда
|Венло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мито
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Имя
|Юки
|Фамилия
|Оцу
|Команда
|Венло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мито
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2012
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Аугсбург (Аугсбург)
|21.04.2012
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|2:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|15.04.2012
|65' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:0
|Кельн (Кельн)
|10.03.2012
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|04.03.2012
|Был в запасе
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|24.02.2012
|79' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:1
|Гамбург (Гамбург)
|18.02.2012
|Был в запасе
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|1:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|10.12.2011
|76' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|19.11.2011
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:0
|Вердер (Бремен)
|05.11.2011
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|1:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|29.10.2011
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|22.10.2011
|83' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|15.10.2011
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:2
|Байер (Леверкузен)