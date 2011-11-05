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Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия М
Герта - Боруссия М: обзор матча 05 ноября 2011
Герта
05.11.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия М
18'
А. Рамос
33'
М. Ройс
55'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия М
+3
Замена
Т. Маркс
️️️️
М. Ройс
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
М. Ханке
Замена
М. Циммерманн
️️️️
П. Херрманн
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
А. Оттль
Замена
Т. Торун
️️️️
П. Ласогга
Замена
П. Эберт
️️️️
Н. Рукавица
ГОЛ! 1:2!
М. Ройс
+1
Желтая карточка
Данте
Желтая карточка
П. Херрманн
ГОЛ! 1:1!
М. Ройс
Пас отдал
П. Херрманн
ГОЛ! 1:0!
А. Рамос
Пас отдал
Раффаэл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Юки Оцу
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
4-3-3
1
Крафт
3
Кобиашвили
4
Миятович
5
Франц
22
Лелль
13
Рукавица
16
Оттль
18
Нимайер
10
Ласогга
20
Рамос
11
Раффаэл
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
24
Янчке
4
Данте
39
Штранцль
6
Нордтвейт
33
Нойштедтер
3
Дамс
18
Аранго
7
Херрманн
18
Ройс
9
Ханке
13
Рукавица
20
Эберт
20
Эберт
13
Рукавица
16
Оттль
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
16
Оттль
10
Ласогга
8
Торун
8
Торун
10
Ласогга
7
Херрманн
25
Циммерманн
25
Циммерманн
7
Херрманн
18
Ройс
14
Маркс
14
Маркс
18
Ройс
9
Ханке
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
Ханке
Остались в запасе
Герта
Боруссия М
1
Майкел Аэртс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
10
Юки Оцу
ЦП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Майкел Аэртс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
Остались в запасе
10
Юки Оцу
ЦП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Герта - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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